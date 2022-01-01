У житловому будинку на Прикарпатті пролунав потужний вибух, є потерпілий

У житловому будинку стався потужний вибух / фото ДСНС

У суботу, 1 січня, в селі Хриплин (Івано-Франківська область) стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждала одна людина, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили в ДСНС, повідомлення про вибух у житловому будинку в селі Хриплин надійшло черговому о 15:07. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш. Будова отримала значні пошкодження - у нього зруйнований дах, перекриття і стіни. Пожежі не сталося.

У результаті вибуху постраждав власник будинку, 1962 року народження. Чоловіка на машині швидкої допомоги доставили до лікарні. Про його стан не повідомляється.

Пожежа в лікарні на Прикарпатті

Як раніше писав Главред, пожежа в одній з палат інтенсивної терапії Косівської райлікарні на Прикарпатті виникла через свічку, яку запалила співробітниця установи в пам'ять про померлого хворого. За словами медиків, це була нині вже загибла санітарка.

У цей момент в палаті працювало п'ять концентраторів, тому повітря було перенасичене киснем. Через відкритого вогню від запаленої свічки і спалахнула пожежа. Вогонь миттєво охопив всю палату.

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У реанімації, крім померлого, було ще шість хворих. Трьох з них евакуювали рятувальники. Один пацієнт був при смерті. Коли спалахнув вогонь, він помер. Ще двоє людей згоріли живцем.

У зв'язку з трагедією 30 грудня на Прикарпатті оголосили жалобу.

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