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У моторошній аварії загинув батько з дітьми, за життя матері борються медики

5 грудня 2021, 22:17

Попередньо встановлено, що водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою.

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На Житомирщині сталася смертельна аварія / Нацполіція

Увечері в неділю, 5 грудня, на Житомирщині на автодорозі Київ-Чоп сталоая смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Facebook, автомобіль Daewoo Lanos, в якому перебувала сім'я, лоб у лоб зіткнувся із зустрічною вантажівкою Daf.

Інцидент стався сьогодні о 17: 41 на 141 км траси М-06. Попередньо встановлено, що водійка Daewoo Lanos виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою. У легковому автомобілі також перебував чоловік і двоє дітей.

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У результаті лобового зіткнення з вантажівкою чоловік і хлопчики 2010 і 2016 років народження загинули на місці. Мати, яка була за кермом Daewoo, знаходиться в лікарні з важкими травами.

"Що зумовило такі наслідки? Щонайменше: виїзд на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпеці маневру, ремені безпеки не пристебнуті, дитячі крісла відсутні, літня гума", - пояснив Білошицький.

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Нагадавши, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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