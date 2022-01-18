Вакцинація від COVID-19 стане регулярною – у Pfizer зробили невтішний прогноз

Вакцинація від коронавірусу може стати регулярною / УНИАН

Коронавірус продовжуватиме циркулювати на планеті. Проте з часом у країнах буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.

Нинішня хвиля захворюваності стане останньою з такою великою кількістю обмежень. Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, пише BFM TV.

Він вважає, що люди для кращого захисту від коронавірусної хвороби повинні отримати по три дози вакцини. На його думку, тоді захист буде надійнішим.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал", – зазначив Бурла.

Також він закликав вакцинувати дітей і наголосив, що щеплення дітей COVID-вакциною показує хорошу ефективність.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Україні розширили перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19. З 31 січня 2022 року низка працівників не зможуть виконуватися свої посадові обов'язки за відсутності хоча б однієї дози вакцинації від коронавірусу і будуть відсторонені від роботи.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. За його словами, такий прогноз обумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

Вам також може бути цікаво: