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Вино та кома: медики боролися за життя дівчини після посиденьок у кафе

10 грудня 2021, 13:53

На Березнівщині Рівненської області дівчина розпивала алкогольні напої з друзями, після чого її доставили до центральної районної лікарні.

Вино, похмілля
Дівчина після вживання вина загриміла в лікарню / Reuters

У Рівненській області дівчина в стані коми потрапила до лікарні після того, як випила вина. Її врятували, а матір суд оштрафував за невиконання батьківських обов'язків, повідомляє Rivne.media.

На Березнівщині Рівненської області дівчина розпивала алкогольні напої з друзями, після чого її доставили в центральну районну лікарню з діагнозом: кома незрозумілого генезу. Медики поставили потерпілу на ноги.

Як розповіла сама дівчина, в той день вона разом з однокласниками була в кафе, де вони придбали спиртне. Вона випила трохи вина і їй стало зле. Коли стан погіршився, їй викликали швидку.

На матір склали адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов'язків, і суд розглянув ймовірність притягнення жінки до відповідальності.

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Жінка розкаялася і просила звільнити її від сплати судового збору через важке матеріальне становище, тому що в сім'ї 10 дітей.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виконання батьківських обов'язків по вихованню неповнолітньої дочки і призначив штраф у розмірі 850 гривень, а також звільнив від сплати судового збору.

Раніше Главред писав про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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вино продаж алкоголю Рівненська область
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