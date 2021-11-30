У Львові злочинці пограбували та підпалили салон краси з відвідувачами

У Львові напали на салон краси / Варта-1

У центрі міста Львова на вулиці Шота Руставелі у вівторок, 30 листопада, невідомі увірвалися в приміщення салону краси.

Як повідомляє місцеве видання Варта-1, зловмисники пограбували присутніх та підпалили приміщення.

Працівниця закладу розповіла, що близько 20: 00 до них увірвалися невідомі і заприскали приміщення газом. Після цього зловмисники вкрали у працівників мобільні телефони та особисті речі. Також нападники підпалили салон краси з людьми всередині і зникли.

У коментарі ТСН речник Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила інцидент. Вона повідомила, що правоохоронці розслідують напад.

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"Зараз встановлюємо обставини і особи причетних", — пояснила Світлана Добровольська.

Про те, чи є через напад потерпілі, поки невідомо.

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