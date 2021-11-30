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У Львові злочинці пограбували та підпалили салон краси з відвідувачами

30 листопада 2021, 21:38

Працівниця закладу розповіла, що близько 20:00 до них увірвалися невідомі і заприскали приміщення газом.

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У Львові напали на салон краси / Варта-1

У центрі міста Львова на вулиці Шота Руставелі у вівторок, 30 листопада, невідомі увірвалися в приміщення салону краси.

Як повідомляє місцеве видання Варта-1, зловмисники пограбували присутніх та підпалили приміщення.

Працівниця закладу розповіла, що близько 20: 00 до них увірвалися невідомі і заприскали приміщення газом. Після цього зловмисники вкрали у працівників мобільні телефони та особисті речі. Також нападники підпалили салон краси з людьми всередині і зникли.

У коментарі ТСН речник Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила інцидент. Вона повідомила, що правоохоронці розслідують напад.

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"Зараз встановлюємо обставини і особи причетних", — пояснила Світлана Добровольська.

Про те, чи є через напад потерпілі, поки невідомо.

Раніше головред повідомляв про те, що на Закарпатті сім'ю 15-річного Юри Крученика, якого жорстоко побили в Парижі, нещодавно пограбували.

Злочинці забрали цінності на 21 тисячу євро, а поліція області вже майже чотири місяці не діє.

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 КК України – Крадіжка в особливо великих розмірах організованою групою. Слідство ведуть у відділенні №1 м. Іршави.

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новини Львова
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