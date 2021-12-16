Військова допомога від США: Кулеба вказав на три головні аспекти

Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії - економічні санкції проти Москви.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні озвучив три основні напрямки військової допомоги США в протистоянні з Росією в інтерв'ю телеканалу CNBC.
За словами міністра, цими напрямками є:
- зброя,
- розвідувальна інформація
- економічні санкції проти Москви.
Дмитро Кулеба також нагадав, що Україна вже більше семи років протидіє агресії Росії. За його словами, за цей час українці навчилися протистояти спробам нападу з боку Москви.
"У той же час, американська зброя, військові технології і поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - уточнив Кулеба.
Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії - економічні санкції проти Москви.
Військова допомога від США
Раніше ми писали про те, що Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів - він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.
Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.
Також в Україну можуть відправити військових радників.
Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.
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