Військова допомога від США: Кулеба вказав на три головні аспекти

Дмитро Кулеба висловився про військову допомогу США / УНІАН

Голова МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні озвучив три основні напрямки військової допомоги США в протистоянні з Росією в інтерв'ю телеканалу CNBC.

За словами міністра, цими напрямками є:

зброя,

розвідувальна інформація

економічні санкції проти Москви.

Дмитро Кулеба також нагадав, що Україна вже більше семи років протидіє агресії Росії. За його словами, за цей час українці навчилися протистояти спробам нападу з боку Москви.

"У той же час, американська зброя, військові технології і поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - уточнив Кулеба.

Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії - економічні санкції проти Москви.

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Військова допомога від США



Раніше ми писали про те, що Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів - він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.

Також в Україну можуть відправити військових радників.

Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

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