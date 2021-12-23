Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службу

Раніше всі жінки йшли в армію добровільно / соцмережі

Українських жінок призиватимуть на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

За словами начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, за весь час мобілізації в країні жодна жінка не була призвана без своєї згоди.

"Тільки в крайньому випадку такі військові фахівці будуть призвані на військову службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив Горбач.

Також він додав, що в мирний час відбувається накопичення військового ресурсу, проводиться якісна і кількісна характеристика всіх військових спеціальностей. Але такі фахівці будуть викликані, тільки в разі крайньої необхідності", - зазначив представник ЗСУ і додав, що протягом шести хвиль мобілізації в нашій країні було призвано 200 тисяч осіб.

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Військовий облік для жінок

В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закон Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

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