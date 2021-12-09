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"Володіна тисяча": які банки вже беруть участь у програмі

9 грудня 2021, 22:51

Програма буде реалізовуватися в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступною в мобільному додатку Дія.

Вовина тисяча
Вовіна тисяча-які банки беруть участь у програмі / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

У програмі виплат тисячі гривень кожному вакцинованому від коронавірусу українцю вже беруть участь шість банків, повідомляє Мінекономіки у четвер, 9 грудня.

"Програма буде реалізовуватися в кілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному додатку Дія. Це найшвидший і простий спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - сказано в повідомленні.

Участь у програмі беруть шість банків:

  • Monobank,
  • Альфа-банк,
  • А-Банк,
  • ПриватБанк,
  • Укргазбанк,
  • Ощадбанк.

Зокрема, ПриватБанк, Альфа Банк і monobank вже додали до своїх додатків можливість відкриття карти.

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"Поступово будуть приєднуватися й інші банки. Використовувати вже наявний рахунок у банку неможливо", - додали у відомстві.

Гроші надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на карту, зняти готівкою - буде неможливо.

Як отримати тисячу за вакцинацію і що з нею робити

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити лише на певний список послуг.

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