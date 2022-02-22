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Війна і порушення кордонів: астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання "ЛДНР"

22 лютого 2022, 15:39

На ніч, коли Володимир Путін визнав "ЛНР" і "ДНР", припадав пік планетного напруження. Якби рішення було ухвалено днем пізніше, то біда б оминула.

військові навчання, ЗСУ
Астролог озвучила похмурий гороскоп для України / Фото Reuters

Астролог Ірина Звягіна уточнила гороскоп для України на 2022 рік і пояснила, чим, згідно з розташуванням планет, загрожує нашій країні визнання Росією "незалежності" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Фахівець зазначила, що на ніч, коли Путін визнав "ЛДНР", припадав пік планетної напруги.

"Знакове з'єднання лютого, з'єднання Венери з Марсом, в градусі від точного квадрата з Нептуном в гороскопі Путіна. Це рішення - фатальна помилка. Немає жодного варіанту розвитку подій, який привів би до виконання місії, яку Путін обрав. Це не просто небезпечна, але фатальна дата, і сама по собі, і в транзитах за його гороскопом", - написала Звягіна на своїй сторінці у Facebook.

Астролог додала: якби рішення про визнання "ЛНР" і "ДНР" було ухвалено днем пізніше, то біда б минула.

"Сьогодні (21 лютого, - ред.) із зафіксованою точкою відліку нового повороту подій - для України теж руйнівний сценарій. Сатурн управляє картою України, і в аспекті з Плутоном він означає війну та порушення кордонів", - написала Звягіна.

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Вона уточнила, що визнання Путіним "ЛДНР" означатиме для України руйнування Мінських угод і втрату окупованих територій.

"Питання - де пройдуть нові кордони. Таке враження, що Україна зі своїм кульмінуючим Плутоном потрібна Росії зовсім не в якості возз'єднання "одного народу" (яким ми в жодному разі не є), а зовсім для іншого процесу, протилежного тому, про що мріється Путіну", - резюмувала астролог".

Як повідомляв Главред, раніше астролог Ірина Звягіна прогнозувала, що якщо вдасться пройти кінець лютого - початок березня 2022 року, то ймовірність великомасштабного російського вторгнення в Україну різко впаде.

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