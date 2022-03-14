Війна в Україні: полковник оцінив шанси ЗСУ у перемозі над окупантом

Український пілот привид Києва / СБУ

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів, чи здатні українці наявними силами змусити Росію відступити.

За його словами, у нас точно є така можливість і шанс.

"Адже ми ще не задіяли резерви і два тижні воювали тими збройними силами, які були на момент вторгнення. Ми їх тільки підживлюємо особовим складом, тобто заповнюємо втрати в рядах наших ЗС. Але резерв ми ще не вводили в бій. При цьому Генштаб веде дуже грамотне планування бойових дій. Ми обрали метод маневреної оборони, тобто маневреними групами і маневрами вогнем вимотуємо противника, завдаючи йому відчутної шкоди", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Він також стверджує, що за півмісяця війни немає жодного прикладу, коли б Україна потрапила в засідку або її розгромили, або де б хтось потрапив в оточення.

"Жодного прикладу. А з російського боку - повсюдно. Якщо не в колонах, то в районах зосередження ми їх постійно громимо. До речі, думаю, такий метод буде продовжений в плані наступальних дій. Рейдові загони і групи можуть цілком успішно громити ворога, обходити його з флангу, з тилу для розгрому і просуватися потихеньку вперед. До слова, в 2014 році ми проводили такі рейдові дії, і вони показали досить хороший результат, щоб не йти в лобову атаку, і максимально зберегти людей", - додав офіцер.

читайте такожСлабкий і невпевнений у собі "силач": розвінчано головний міф про ПутінаТакож Жданов запевняє, що запасів озброєння у ЗСУ предостатньо.

"Плюс надходить достатня допомога партнерів. Плюс за рахунок того, що у нас техніка і озброєння радянського зразка, як і у РФ, не залишається без діла захоплена техніка. Серед військових зараз найбільш розхожий жарт: головний постачальник техніки і озброєння в ЗСУ – це російська армія", - запевнив офіцер.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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