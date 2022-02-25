Війська РФ обстріляли новобудови в центрі Києва

У безпосередній близькості від Центрального залізничного вокзалу.
Російські окупаційні війська обстріляли новобудови на Повітрофлотському проспекті.
Про це повідомляти Україна 24.
"Те, що ворог поруч також демонструє обстріл в районі Повітрофлотського проспекту і проспекту Перемоги. У новобудови потрапили снаряди або ракети, поки ми не знаємо, ми будемо уточнювати, що це. Це район центрального Рагсу", - зазначили в повідомленні.
Неподалік від місця вибуху знаходяться Центральний залізничний вокзал і Мінінфраструктури.
Зазначається, що навпроти Міністерства інфраструктури задимився ЖК "Манхеттен". Журналіст видання "Вести" передає, що при спробі бомбосховище, солдати ЗСУ попросили їх повернутися назад.
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Автор: Олена Стороженко