Війська РФ обстріляли новобудови в центрі Києва

Проспект Перемоги / archunion.com.ua

Російські окупаційні війська обстріляли новобудови на Повітрофлотському проспекті.

Про це повідомляти Україна 24.

"Те, що ворог поруч також демонструє обстріл в районі Повітрофлотського проспекту і проспекту Перемоги. У новобудови потрапили снаряди або ракети, поки ми не знаємо, ми будемо уточнювати, що це. Це район центрального Рагсу", - зазначили в повідомленні.

Неподалік від місця вибуху знаходяться Центральний залізничний вокзал і Мінінфраструктури.

Зазначається, що навпроти Міністерства інфраструктури задимився ЖК "Манхеттен". Журналіст видання "Вести" передає, що при спробі бомбосховище, солдати ЗСУ попросили їх повернутися назад.

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