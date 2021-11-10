ВООЗ попередила про ризик спалахів ще одного небезпечного вірусу

У ВООЗ заявили про спалах кору / slovoidilo.ua

Зниження числа зареєстрованих випадків зараження на кір може бути "затишшям перед бурею", оскільки ризик спалахів небезпечної інфекції продовжує зростати по всьому світу.

Серед причин у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відзначили зниження темпів вакцинації від небезпечної інфекції, йдеться в доповіді ВООЗ та центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"Хоча в 2020 році кількість зареєстрованих випадків кору знизилася, дані свідчать про те, що ми, ймовірно, спостерігаємо затишшя перед бурею, оскільки ризик спалахів продовжує зростати по всьому світу", - наголошується в документі.

у 2020-му через пандемію COVID-19 понад 22 млн немовлят пропустили першу дозу вакцини проти кору, що на 3 млн більше порівняно з 2019 роком. Такий стан з щепленнями від кору створює небезпечні умови для виникнення нових спалахів інфекції.

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За оцінками ВООЗ і CDC, в 2020-му погіршився епіднагляд за кором. Кількість відправлених в лабораторії зразків, стало найнижчим за останні кілька років. У минулому році зафіксовані великі спалахи кору в 26 країнах.

Згідно з доповіддю, в 2020 році тільки 70% дітей отримали дві дози вакцини від кору, тоді як для захисту від поширення інфекції частка щеплених від інфекції повинна становити 95%.

"Вкрай важливо, щоб країни якнайшвидше провели вакцинацію проти COVID-19. Рутинна імунізація повинна бути укріплена, в іншому випадку ми ризикуємо змінити одну смертельну хворобу на іншу", - заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин і біологічних препаратів Кейт О'брайен.

Кір - гостре інфекційне вірусне захворювання з високим рівнем зараження. Його збудником є вірус кору. Характеризується високою температурою (до 40,5 градуса), запаленням слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивітом і висипом на шкірі.

Нагадаємо, в МОЗ здивували моторошною статистикою про вакцинацію. З 27 тис.488 осіб, госпіталізованих з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 Жовтня 2021 року, 25 тис. 893, тобто, 94,2%, не отримали жодної дози антикоподібного щеплення. Крім цього, у відомстві показали страшні фото померлих від коронавірусу.