Лікар пояснила, як впливає похмура погода на головний біль / ua.depositphotos.com

За словами фахівця, в похмурі або туманні дні різко знижується рівень освітлення. І це може викликати головні болі. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik повідомила кандидат медичних наук і лікар-офтальмолог Ірина Лещенко.

Недолік світла негативно впливає на очі і часто призводить до виникнення головного болю. "Ознаки втоми очей у всіх свої, У мене, наприклад, з'являється сонливість. Тобто спати хочуть очі, а не голова: коли лягаєш, вони закриваються, а мозок продовжує активно працювати. Втомлені очі постійно хочеться терти, чесати. Ще може виникнути біль в очах або в голові", — повідомила Лещенко.

Лікар-офтальмолог порадила частіше включати світло в похмуру погоду незалежно від часу доби.

"Штучне освітлення включають для того, щоб було комфортніше очам. У комп'ютера або гаджетів є підсвічування, але все одно це не дуже приємно для очей, якщо в приміщенні темно, а джерело світла — один девайс", — говорить експерт.

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