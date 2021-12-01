Лікар пояснила, який блюдо з яєць найкорисніше / ua.depositphotos.com

Потрібно дотримуватися певної частоти у вживанні курячих яєць. Про це розповіла в коментарі Радіо Sputnik відомий лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова.

При приготуванні яєць деякі люди, щоб зробити блюдо більш легким, використовують тільки білки і відмовляються від жовтків. Однак це не зовсім правильно, каже Діанова. За її словами, для того, щоб отримати максимальну користь з цього продукту, потрібно вживати обидві його частини.

"За складом яйця - безумовно джерело. Це найкращий білок в рейтингу білків, він ідеально легко засвоюється і у нього ідеальний амінокислотний склад, навіть краще м'яса. У жовтку є і лецитин, який впливає на зір, і вітамін А в ідеальній формі, і безліч мікроелементів", – пояснила Діанова.

Експерт каже, що найкраще організмів засвоюється омлет, а найгірше – сирі яйця, продовжила дієтолог.

"Градація така: найлегше засвоюється організмом омлет, потім йде яйце пашот (зварене без шкаралупи, – Главред), яйце бенедикт (бутерброд з яйцем пашот і різними добавками, – Главред), потім йде відварене яйце, глазунья, а в самому кінці – сире яйце", – підсумувала Діанова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.