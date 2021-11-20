Лікар повідав про стан здоров'я Саакашвілі

Стан Саакашвілі стабільний і він почав приймати їжу. Харчування експрезидента відбувається за спеціально розробленою схемою.
Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, все ж таки почав приймати їжу після переведення до військового госпіталю в Горі.
Харчування відбувається за спеціально розробленою медиками схемою, інформує місцеве видання Новини Грузія.
Як повідомив виданню член медичного консиліуму лікар Олександр Цискарідзе, стан Саакашвілі стабільний і він почав приймати їжу. Харчування експрезидента відбувається за спеціально розробленою схемою.
Лікар також пояснив, що стан Саакашвілі покращився, але при цьому у нього є "певні скарги". Про які саме йдеться - медик не уточнив.
"Що стосується неврологічного статусу пацієнта, то в порівнянні з вчорашнім днем відзначається позитивна динаміка", - додав він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.
Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.
Далі-з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
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