Ворог потрапив у "вогневий мішок": експерт розповів про перевагу ЗСУ в боях навколо Києва

Експерт розповів про війну в Україні

Військовий експерт Сергій Грабський проаналізував інформацію про оточення угруповання ворога біля Києва і заявив, що росіян чекають тільки погані новини.

За його словами, в ефірі Радіо НВ, це має місце навіть незважаючи на те, що назвати кільце щільним поки важко

"Таке оточення має місце, назвати його щільним кільцем поки важко, тому що треба розуміти, що організувати це надзвичайно складно. Натомість концентрованими, комбінованими діями наших військ вдалося відбити Макаров, досить важливий пункт, який захопили росіяни. Вдалося відтіснити їх від Житомирської траси на більшості його протяжності. І вдалося здійснити так зване оперативне оточення і утримувати підрозділи російських військ у певному "вогневому мішку", - сказав експерт.

За його словами, перевазі в українців є на рубежах річки Ірпінь, де також дислокується багато окупантів.

"Так само стримуючи противника на рубежах річки Ірпінь, не дозволили йому перейти цю річку, завдали йому серйозних втрат. Таким чином можна сказати, що за цим напрямком, з північно-західного напрямку На сьогоднішній день загроза наступу відсутня, тому що противник не може ні сконцентрувати війська, ні зробити маневр ресурсами. І завдання його зараз або утримати позиції, що майже неможливо за тих умов, або поспішно відступати, або просто забути ті війська, які опинилися в оперативному оточенні наших військ", - додав Грабський.

Нагадаємо, в Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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