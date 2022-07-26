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Все заліплено штукатуркою, замазано свіжою фарбою: найпоширеніші помилки в ремонті

26 липня 2022, 07:50

Найкорисніші ідеї та цінні поради для дому - ті, які стосуються тонкої сфери ремонту. І, звичайно ж, поради, як не помилитися - на вагу золота.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Якщо поставити запитання будь-якому господареві житла в Viber-чаті під'їзду або будинку: "100 помилок при ремонті ‒ це як?", то він відповість, що сотня цього ще мало. Ремонт - штука дуже складна. Відповідно, починаючи його, власнику квартири потрібно продумати все максимально ретельно, щоб не зробити непоправні помилки.

5 помилок в ремонті

Немає єдиного стилю

При ремонті квартири важливо враховувати смаки кожного члена сім'ї. Але це зовсім не означає, що всі кімнати можна оформити в різних стилях. Щоб не було дисонансу, краще вибрати один стиль, що влаштовує всіх, і оформити кімнати в різних колірних гамах.

Немає шаф - і звичайних, і вбудованих

Часта помилка в ремонті квартир — маленькі передпокої без облаштованої Вбиральні системи. Їх можна побачити навіть в професійних проектах. Якщо організація гардеробної кімнати здається неможливою, то, ймовірно, варто подумати про перепланування.

Погане проектування кухні

Кухню Не можна облаштовувати без урахування ергономіки простору ‒ чи то пак просто створювати красиву дизайнерську картинки (не аналізуючи при цьому майбутні пересування людей по ній).

Немає розеток для електричних приладів у ванній

Розетки у ванної кімнати потрібні в різних місцях і на правильному відстані від предметів меблів і підлоги. Господареві потрібно подумати, як він буде користуватися феном і електричної бритвою.

Забути про вимикач в передпокої

Він дає можливість включати і вимикати світло з двох точок. Якщо поставити його в передпокої, вам не доведеться перед виходом з дому повертатися у вітальню для виключення світла.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Поради при ремонті квартири

Вітальня

Над диваном або кріслами ідеально мати додатковий локальний світло (бра або торшери). Щоб по кімнаті не тягнулися дроти, запланувати це треба ще на стадії ремонту.

Кухня

Розетку для витяжки чомусь дуже часто забувають зробити. А іноді і зовсім забувають і підвести витяжку до вентиляційного каналу. Щоб уникнути таких помилок під час ремонту квартири, потрібно спочатку спланувати і замовити гарнітур, а тільки потім починати ремонт кухні — згідно з планом розміщення меблів і техніки.

Туалет

Наявність рукомийника у вбиральні - обов'язкова умова. І не треба відмовлятися - мовляв, немає місця. Існують акуратні рукомийники, які можна поставити навіть в самому крихітному і суміщеному санвузлі.

Ванна кімната

Заздалегідь визначте розміщення дзеркала і покажіть будівельникам, куди вивести провід для підсвічування. Якщо плануєте використовувати шафка-дзеркало, то провід може виходити за ним. Ще напевно знадобляться розетки для підключення пральної та сушильної машин, а також розетки для бритви і Фени біля умивальника. Правда, потрібно використовувати тільки спеціальні і добре захищені від вологи моделі і рамки ‒ тут краще не економити.

Ремонт
Ремонт / https://ua.depositphotos.com/

Поради по ремонту стін

Тут є відразу три аспекти. По-перше, це може бути відновлення старих і руйнуються чорнових настінних покриттів; по-друге, вирівнювання поверхні стін; і, по-третє, зміна декорацій. Про третій, як найлегший і популярний, і піде мова.

Демонтаж при такому ремонті зводиться до зняття зі стін декоративних матеріалів, а відновлення пошкоджених ділянок – до підмазування розчином і відшпаклюванню дрібних вибоїн.

Найскладніше, з чим зазвичай стикаються господарі квартир в такому аспекті ‒ ремонт тріщин в стіні. Для початку їх потрібно розширити. Слід розуміти, що вузький простір досить важко заповнити клеять складами. Потім збільшена тріщина і відкрилося за нею підставу стіни покривається ґрунтовкою, після висихання якої пошкоджену ділянку відновлюється за допомогою шпаклівки, а краще клею для кахлю або гіпсокартону. Як тільки такий дрібний ремонт буде закінчений, поверхні стіни краще поґрунтувати складом глибокого проникнення і знову отдекоріровать ‒ тільки вже з використанням нових оздоблювальних матеріалів.

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Автор: Єгор Бунін
ремонт
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