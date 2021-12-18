Світовий банк знову позичив гроші Україні: на що їх витратять

Світовий банк надав Україні черговий кредит / фото прес-служби банку

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів євро - кошти спрямовані на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу, повідомляє пресслужба банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила другу позику для економічного відновлення і розвитку в розмірі 300 мільйонів євро для України", - йдеться в релізі.

Зазначається, що виділені кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Раніше Главред повідомляв про те, що Світовий банк дав добро на виділення Україні 150 мільйонів доларів. Кошти спрямовані на допомогу в боротьбі з коронавірусом, зокрема, на закупівлю вакцин.

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"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти і реагувати на загрози, викликані пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров'я України", - йдеться в повідомленні пресслужби банку.

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