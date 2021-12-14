Незабаром дві країни стануть членами Євросоюзу - ЗМІ

До ЄС вступлять ще дві країни - ЗМІ / УНІАН

Країни-учасниці Євросоюзу сьогодні досягли угоди про розширення блоку. Найближчим часом до нього увійдуть Північна Македонія та Албанія, повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter у вівторок, 14 грудня.

"Білий дим! У нас є висновки про розширення ЄС - на відміну від минулого року! Північна Македонія та Албанія", – написав він.

Раніше головред писав про те, що Європейський союз розглядає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС.

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Таку інформацію оприлюднила газета Welt am Sonntag з посиланням на потрапив в її розпорядження внутрішній документ Європейського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що місія може отримати назву EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, військово-консультативна та навчальна місія ЄС в Україні - ред.).

Інформації на офіційних ресурсах ЄС про схвалення доленосного рішення для Північної Македонії та Албанії поки що немає.

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У вересні нинішнього року колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія і Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС, проте Болгарія наклала вето.

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