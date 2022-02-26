ЗСУ під Одесою захопили двох диверсантів

ВСУ / УНІАН

РБК з посиланням на заяву голови Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука повідомили про те, що два диверсанти були взяті в полон українськими військами.

"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній службі", - йдеться в повідомленні.

Коблево знаходиться приблизно в 40 кілометрів від Одеси.

Раніше там намагався висадитися російський десант, але 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу" змусила їх відступити з втратами.

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Також ВСУ повідомляє про запеклі бої у Василькові Київської області.

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