ЗСУ вщіпки розбомблять путінську армію: військовий експерт назвав дату звільнення Криму і Донбасу

ЗСУ прищіпки розбомблять путінську армію/ скріншот з відео

Після 20 березня Збройні Сили України можуть піти в контрнаступ і повністю розгромлять російську армію. Таким чином українські бійці звільнять окуповані території, включаючи Крим і Донбас.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Ми будемо гнати їх до самого кордону. Потрібен повний військовий розгром Росії", - підкреслив він.

За словами експерта, повне звільнення територій України вкрай необхідно, інакше війна залишиться незавершеною, а перемога над окупантом буде відкладена.

Також Жданов підкреслив, що Україна може використовувати новий наступ Росії.

"Ми можемо продовжити в тому ж дусі, в якому воювали другий тиждень війни, коли ми їх розносили скрізь і всюди", – попередив він.

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