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Вупі Голдберг звільнили з роботи через расистські зауваження про Голокост

2 лютого 2022, 16:35

Актриса отримала дисциплінарне покарання за свої слова, незважаючи на вибачення.

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Вупі Голдберг відсторонили від роботи через її різкі висловлювання про євреїв та Голокост / gettyimages.com

Голлівудська акторка, комедіантка і телеведуча Вупі Голдберг опинилася в центрі скандалу через її висловлювання про Голокост.

Так під час ток-шоу The View на каналі ABC артистка заявила, що Голокост - це зовсім не про расу, а про нелюдяність по відношенню до людей. Коли ж співведучий заперечив Голдберг і нагадав, що масове винищення євреїв відбувалося через антисемітизм нацистів і їх переконання в білій перевазі, актриса відмахнулася, додавши: "Але це дві білі групи людей. Білі люди зробили це з білими людьми".

Пізніше Вупі Голдберг вибачилася за свій різкий коментар - спершу в Твіттері, потім в ефірі того ж The View: "Вчора на шоу я обмовилася. Я написала про це в Твіттері вчора ввечері, але я хочу, щоб ви почули це безпосередньо від мене. Я сказала, що відчуваю відповідальність за те, що мої слова засмутили так багато людей; це ніколи не входило в мої плани. Тепер я розумію, чому, і за це я глибоко, глибоко вдячна, тому що інформація, яку я отримала, була дійсно корисною, і вона допомогла мені зрозуміти деякі інші речі.

Я сказала, що Голокост був пов'язаний не з расою, а з нелюдяністю людини по відношенню до іншої людини. Але мова дійсно йде і про расу в тому числі, тому що Гітлер і нацисти вважали євреїв нижчою расою. Я шкодую про свої коментарі. Я також підтримую єврейський народ, що, як ви знаєте, я робила завжди".

Однак одного вибачення виявилося не достатньо. Президент ABC News Кім Гудвін повідомила: "Вступаючи в силу негайно, я відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні і образливі коментарі. Оскільки Вупі вибачилася, я попросила її приділити цей час роздумам про вплив її коментарів. Вся організація ABC News солідарна з нашими єврейськими колегами, друзями, сім'ями та громадами". На дисциплінарному покаранні наполягли співробітники телеканалу АВС, які визнали коментарі актриси расистськими і не змогли прийняти щирі вибачення Голдберг.

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