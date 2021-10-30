З'ясувалося, чим небезпечна сіль та як обмежити її споживання

У чому полягає шкода солі для організму повідала дієтолог / pixabay

Людина потребує солі, але тільки в певній кількості - у тому випадку, якщо зловживати їй, то сіль з друга стає ворогом, повідомила в Instagram дієтолог Світлана Фус.

Яка шкода солі

Зокрема, чіпси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво і багато інших готових продукти містять багато солі, що може утворювати надлишок в організмі.

Також знайома всім звичка додавати сіль до страв може легко привести до проблем зі здоров'ям. Надлишок кухонної солі навантажує серце, нирки і печінку і затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску.

Крім того, сіль сприяє переїданню. Як відомо, саме солона їжа збуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.

Як відмовитися від солі

Найкраще додавати сіль в кінці приготування або вже до готової страви на тарілці;

Використовуйте натуральні спеції, це дозволить знизити кількість солі під час приготування їжі;

Якщо "перебрали" з солоною їжею, намагайтесь відновити баланс, вживаючи більше овочів і фруктів. Не забувайте про воду.⁣;

Якщо ви не можете прорахувати скільки солі ви вживаєте, відсипте 5 г солі в окрему сільничку і подивіться, чи вистачає її вам на день; ⁣ ⁣ ⠀

Обирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без неї;

Не зловживайте готовими придбаними соусами. У них багато не тільки солі, але і цукру.

Менше споживайте напівфабрикатів.

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