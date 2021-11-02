Ярош відверто висловився щодо свого призначення радником головкому ЗСУ

Дмитро Ярош відреагував на сьогоднішнє призначення / УНІАН

Колишній лідер Правого вектора, а також голова Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначив, що наказ про його призначення радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного був виданий ще в жовтні.

За словами Яроша в ефірі Донбас. Реалії, він знайомий з генерал-лейтенантом Залужним багато років і" абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію по цій посаді.

Політик зазначив, що у нього є конкретні проєкти, на які у Залужного вже є "певні плани".

"Це і залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це і робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ Увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав він.

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Новопризначений радник Головнокомандувача ЗСУ підтвердив, що широкомасштабне вторгнення Росії може статися в будь-який момент, "добровольці можуть бути залучені до дуже різних формувань, дуже різних аспектів, в різних схемах".

Раніше Главред повідомляв про те, що командувач Української добровольчої армії, колишній лідер руху Правий сектор Дмитро Ярош призначений радником Головнокомандувача Збройними силами України.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником Головнокомандувача Збройними силами України. Дякую за довіру! Разом переможемо!",- написав Ярош.

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