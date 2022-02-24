Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити військові дії проти України / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Кремля із закликом до припинення військових дій на території України.

"Я рішуче засуджую безрозсудний і неспровокований напад Росії на Україну, який ставить під загрозу життя незліченних мирних жителів. В черговий раз, незважаючи на наші неодноразові попередження і невпинні дипломатичні зусилля, Росія обрала шлях агресії проти суверенної і незалежної країни",- йдеться в заяві.

Також він назвав дії РФ "серйозним порушенням міжнародного права і серйозною загрозою євроатлантичної безпеки".

Крім того Столтенберг анонсував збір союзників НАТО для обговорення наслідків російської агресії.

"Я закликаю Росію негайно припинити військові дії і поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники по НАТО зустрінуться, щоб обговорити наслідки агресивних дій Росії. Ми підтримуємо народ України в цей страшний час. НАТО зробить все можливе, щоб захищати всіх союзників",- підсумував генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.

Як повідомляв головред, Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.