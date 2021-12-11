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"Навіщо це треба?": Комаровський відверто розповів про вакцинацію дітей від COVID

11 грудня 2021, 21:45

Лікар уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути такий же довгий, як і у дорослих.

Комаровський
Комаровський розповів про вакцинацію дітей / скріншот

Відомий лікар Євген Комаровський висловився про вакцинації від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр в ефірі телеканалу Україна зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.

За словами лікаря, вакцинація дітей як здорових, так з "фоновими" захворюваннями в майбутньому допоможе уникнути зараження covid-19 серед дорослих, а також позбавить дитину від можливих "постковідних" ускладнень

Так, хоча діти зазвичай легше переносять коронавірус, вони поширюють його серед інших людей, в тому числі дорослих, досить активно.

Крім того, Комаровський заявив, що діти - "це "середовище", в якому активно відбувається мутація коронавірусу".

"І нарешті третє, і найголовніше, що може бути зрозумілим очевидним аргументом для дорослих - у дітей теж буває так званий пост-COVID, або long COVID", - розповів ведучий і педіатр.

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Комаровський уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути такий же довгий, як і у дорослих.

"Тобто дитина легко переносить хворобу, потім півроку у неї відбувається що завгодно! Вона неадекватно поводиться, у неї пропадає пам'ять, порушується працездатність, вона не може вчитися, не може запам'ятати найпростіший вірш, і відновлюється потім місяцями", - перерахував ймовірні загрози лікар.

Так, Комаровський закликає батькам зважити ризики і зробити правильний вибір в питанні вакцинації дітей.

"Навіщо це треба?! Чому не прищепити дитину? Звичайно треба прищепити", - підкреслив педіатр.

Як повідомляв Главред, одна з творців вакцини AstraZeneca Сара Гілберт заявила, що нинішня пандемія не остання, коли вірус загрожує життю людей і засобам до існування. За її словами, нова пандемія коронавірусу може бути набагато смертоноснішою.

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Вакцина коронавірус Євген Комаровский
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