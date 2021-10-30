Зеленський обговорив із президентом Молдови проблему енергетики

Зеленський обговорив енергетику з Санду / ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський під час телефонної розмови з лідером Молдови Маєю Санду запевнив, що наша країна готова й далі допомагати в забезпеченні її енергобезпеки, пише Офіс президента.

Президент Молдови подякувала президенту України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії.

Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризових ситуацій у сфері енергетики.

Зеленський відзначив готовність України і далі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема, щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

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Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, наголосивши на необхідності забезпечення максимально результативного Саміту ініціативи" Східне партнерство", який відбудеться у грудні цього року.

Шантаж Газпрому на тлі запуску СП-2

Газову кризу в Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в європейських ПСГ після холодної зими і позиція Газпрому, який на тлі процесів, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, відмовляється від додаткових поставок газу в країни ЄС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. За словами керівника компанії, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів для поставок газу в ЄС, а зараз і зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і дешевий газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його прокачуванням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ в Європі пов'язане з політикою Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації СП-2.

Тим часом у Москві готуються до можливого запуску Північного потоку-2. За словами віце-прем'єра Уряду РФ Олександра Новака, газопровід практично готовий до введення в експлуатацію.

Представник Росії в ЄС Володимир Чижов 19 жовтня сказав, що газопровід СП - 2 вже може працювати. Залишилося пройти процедуру сертифікації. Як заявив російський дипломат, чим швидше запрацює газопровід, тим краще буде для Європи.