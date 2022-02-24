Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції.

Це буде мати на увазі санкції для РФ і військову допомогу для української армії. Таку можливість він обговорив з головою ЄС Урсулою фон дер Ляйен, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлерам Австрії Карлом Нехаммером і президентом Туреччини Ердоганом.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції й конкретну допомогу для наших військових поговорив з @vonderleyen, @EmmanuelMacron, @karlnehammer та @RTErdogan. Чекаємо рішучих дій", - повідомляється на сторінці президента в Twitter.

Нагадаємо, Олексій Арестович сказав, що найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії з боку Криму, Білорусі, Чернігова та Харкова.

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.