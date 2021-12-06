Зеленський відзначає річницю створення ЗСУ: онлайн-трансляція

Зеленський відзначає річницю створення ЗСУ / ОПУ

У понеділок, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський долучився до святкування 30-ї річниці Збройних сил України, відвідавши урочисті заходи у Харкові.

Онлайн-трансляція цієї події проходить на каналі Офісу президента в YouTube. Відомо про те, що урочистості в Харкові відбудуться на площі Свободи. Їхній початок було заплановано на 18: 30.

Крім Харкова, урочистості з нагоди свята українських військових заплановані також у Києві, Львові, Одесі, Краматорську та селі Озерне Житомирської області.

У кожному з цих міст відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння і військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Запланований також телеміст між населеними пунктами.

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Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву про стурбованість подіями на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не тільки на Донбасі, але і в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

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