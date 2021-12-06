Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

Була досягнута домовленість й надалі діяти спільно і скоординовано. Зеленський подякував держсекретарю за підтримку України.
Глава держави Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен провели розмову перед самітом американського і російського лідерів Джо Байдена і Володимира Путіна.
Бесіда відбулася в понеділок, 6 грудня, по телефону, повідомляє Twitter Зеленського.
"Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена і Путіна", - написав Зеленський.
За його словами, під час бесіди з американською стороною була досягнута домовленість і далі діяти спільно і скоординовано. Зеленський подякував держсекретарю за підтримку України.
"Нічого про Україну без України", - додав глава держави.
Переговори Байдена і Путіна
Спікер Кремля Дмитро Песков у листопаді заявляв, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Російській владі знадобилися переговори через нібито загрозу НАТО російським кордонам і ситуації біля кордонів України.
В Білому домі заперечували можливість проведення не тільки зустрічі Байдена і Путіна, а й телефонних переговорів. Прес-секретар американського президента Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу керівників американської і російської держав.
Однак пізніше в Білому домі зробили заяву про те, що переговори Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір підтвердити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і обговорити з главою Кремля ситуацію з концентрацією військ неподалік від українських кордонів.
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що переговори Джо Байдена і Володимира Путіна є можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, Вашингтон підтримає Україну в разі військового вторгнення Росії і розглядає можливість додаткових поставок Києву летальної зброї.
Читайте також:
- "Україна-Новий Афганістан для РФ" і удар по СП-2: Байдену назвали план на діалог з Путіним
- Україна, НАТО і "гарантії" для РФ-головні теми: Кремль оголосив план переговорів Путіна з Байденом
- Україна чекає поступок від РФ і знає про плани США: в ОП готують заяву щодо діалогу Байдена і Путіна
- Переговори Байдена з Путіним: у Кремлі висунули умову щодо України