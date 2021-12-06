Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

Зеленський поговорив по телефону з Блінкеном / фото ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен провели розмову перед самітом американського і російського лідерів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Бесіда відбулася в понеділок, 6 грудня, по телефону, повідомляє Twitter Зеленського.

"Узгодили позиції з Блінкеном перед розмовою президентів Байдена і Путіна", - написав Зеленський.

За його словами, під час бесіди з американською стороною була досягнута домовленість і далі діяти спільно і скоординовано. Зеленський подякував держсекретарю за підтримку України.

"Нічого про Україну без України", - додав глава держави.

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Переговори Байдена і Путіна

Спікер Кремля Дмитро Песков у листопаді заявляв, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Російській владі знадобилися переговори через нібито загрозу НАТО російським кордонам і ситуації біля кордонів України.

В Білому домі заперечували можливість проведення не тільки зустрічі Байдена і Путіна, а й телефонних переговорів. Прес-секретар американського президента Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу керівників американської і російської держав.

Однак пізніше в Білому домі зробили заяву про те, що переговори Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір підтвердити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і обговорити з главою Кремля ситуацію з концентрацією військ неподалік від українських кордонів.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що переговори Джо Байдена і Володимира Путіна є можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, Вашингтон підтримає Україну в разі військового вторгнення Росії і розглядає можливість додаткових поставок Києву летальної зброї.

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