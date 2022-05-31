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Зеленський повідомив Ердогану, що хоче зустрітися з Путіним

31 травня 2022, 11:38

Туреччина заявила про готовність докласти всіх зусиль для продовження переговорів.

Зеленський, Путін
Зеленський хоче зустрітися з Путіним / колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський хоче провести зустріч з Володимиром Путіним. Про своє бажання він повідомив президенту Туреччини Ердогану. Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu.

"В атмосфері повернення до переговорів виникає питання про те, щоб знову звести обидві сторони разом, навіть на рівні лідерів", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Президент Туреччини заявив про готовність докласти всіх зусиль для того, щоб переговори між Україною і Росією тривали. Туреччина готова надати необхідну підтримку.

Також турецька сторона акцентувала увагу на необхідності створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем. За даними глави МЗС, 8 червня до Туреччини повинен прибути Лавров для обговорення цього коридору в Чорному морі.

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Переговори Путіна і Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершити війну РФ проти України можна тільки на основі прямих переговорів з Путіним. Зеленський вважає, що в Росії вибудувана система, при якій ніхто нічого не вирішує.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Першочергова мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

29 травня Ердоган заявив про бажання провести переговори з Володимиром Зеленським і Путіним. Він хотів би, щоб переговори були спільні. У Кремлі відразу ж заявили, що розглядають лише двосторонній формат - Туреччина-Росія.

У Володимира Зеленського також відреагував на це. Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

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