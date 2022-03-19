Землю накриє потужна магнітна буря: як і коли захистити своє здоров'я

Магнітна буря - як її пережити / Колаж Главреда

У другій половині березня очікується підвищена сонячна активність по всій Землі. Експерти стверджують, що магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття літніх, метеозалежних людей і володарів хронічних хвороб.

Також коливання негативно вплинуть на роботу систем зв'язку.

Найближча магнітна буря очікується 20 і 21 березня - в неділю і понеділок. Її основні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, слабкість, біль у спині і суглобах, дратівливість.

Що зробити, щоб пережити магнітну бурю якомога легше

В першу чергу, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя.

Експерти рекомендують відмовитися від кави, алкоголю, енергетичних напоїв. Їх краще замінити зеленим або трав'яним чаєм.

Також важливо лягати спати в один і той же час і проводити уві сні хоча б 7 годин.

Перед сном добре приймати контрастний душ.

Більше часу проводите на свіжому повітрі і провітрюйте кімнату. Гуляйте пішки мінімум 30 хвилин в день.

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