Землю накриє потужна магнітна буря: як і коли захистити своє здоров'я

Головний біль, запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, слабкість, біль в спині і суглобах, дратівливість - як з цим впоратися.
У другій половині березня очікується підвищена сонячна активність по всій Землі. Експерти стверджують, що магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття літніх, метеозалежних людей і володарів хронічних хвороб.
Також коливання негативно вплинуть на роботу систем зв'язку.
Найближча магнітна буря очікується 20 і 21 березня - в неділю і понеділок. Її основні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, слабкість, біль у спині і суглобах, дратівливість.
Що зробити, щоб пережити магнітну бурю якомога легше
В першу чергу, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя.
Експерти рекомендують відмовитися від кави, алкоголю, енергетичних напоїв. Їх краще замінити зеленим або трав'яним чаєм.
Також важливо лягати спати в один і той же час і проводити уві сні хоча б 7 годин.
Перед сном добре приймати контрастний душ.
Більше часу проводите на свіжому повітрі і провітрюйте кімнату. Гуляйте пішки мінімум 30 хвилин в день.
Читайте також:
- Чим небезпечна байдужість до війни і що потрібно терміново зробити, щоб уникнути гіршого
- Терапевт дала рецепт бюджетної медичної настоянки для зняття стресу
- Психолог дала цінні поради мамам, які допоможуть не збожеволіти під час війни