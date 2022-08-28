Землю огорне відразу шість магнітних бур: дати "штормової" небезпеки

Метеочутливим людям варто заздалегідь приготуватися до магнітної бурі.
Магнітні бурі - небезпечне явище, яке несе в собі ряд неприємний сюрпризів.
Як повідомляє Space Weather Prediction Center, у вересні очікується шість магнітних бур різної інтенсивності.
Метеочутливим людям варто заздалегідь приготуватися.
Небезпечні магнітні бурі у вересні
Висока інтенсивність спалахів очікується 6 та 26 вересня.
Середня інтенсивності бурі очікується 13 та 16 вересня.
Низька магнітна буря очікується 10 та 22 вересня.
Під час магнітних бур:
- Можна відчувати втому, дратівливість, головну біль.
- У цей час слід особливо уникати стресів та високих фізичних навантажень.
- Не варто під час магнітних бур пити каву та алкоголь.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
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