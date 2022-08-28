Землю огорне відразу шість магнітних бур: дати "штормової" небезпеки

Магнітні бурі у вересні / 1zoom.ru

Магнітні бурі - небезпечне явище, яке несе в собі ряд неприємний сюрпризів.

Як повідомляє Space Weather Prediction Center, у вересні очікується шість магнітних бур різної інтенсивності.

Метеочутливим людям варто заздалегідь приготуватися.

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Небезпечні магнітні бурі у вересні

Висока інтенсивність спалахів очікується 6 та 26 вересня.

Середня інтенсивності бурі очікується 13 та 16 вересня.

Низька магнітна буря очікується 10 та 22 вересня.

Під час магнітних бур:

Можна відчувати втому, дратівливість, головну біль.

У цей час слід особливо уникати стресів та високих фізичних навантажень.

Не варто під час магнітних бур пити каву та алкоголь.

читайте такожУкраїну чекає сильний снігопад і похолодання: синоптики озвучили неприємний прогноз на осінь

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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