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Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причину

11 січня 2022, 00:43

Минулого року європейські країни пережили найтепліше літо.

Спека
Спека стане ще аномальнішою / ua.depositphotos.com

У Європейському центрі з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service заявили, що останні сім років стали найспекотнішими в історії існування планети.

А 2021 рік, за даними дослідників, став п'ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких країнах, пише ВВС.

"Ці події є суворим нагадуванням про необхідність змінити наш спосіб життя, зробити рішучі та ефективні кроки на шляху до сталого суспільства і працювати над скороченням чистих викидів вуглецю", - йдеться в повідомленні.

Минулого року європейські країни пережили найтепліше літо. Також на кілька градусів свої рекорди побила температура на заході США і в Канаді.

Дослідники стверджують, що аномальна спека була викликана масштабними лісовими пожежами в липні і серпні минулого року, які знищили дотла цілі міста і забрали сотні життів.

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Найсильніша спека на планеті

Найбільш спекотні роки на планеті почалися в 2015 році, тоді середня температура на один градус перевищила доіндустріальні показники. Синоптики склали прогноз на наступний рік, відштовхуючись від глобальних моделей і тенденцій, проте не враховують такі непередбачувані події, як виверження вулканів, що може призвести до короткострокового похолодання.

Нагадаємо, в 2022 році синоптики прогнозують сильну спеку на планеті. Як пише метеослужба Великобританії, середня температура на 0,97-1,21°C перевищуватиме доіндустріальний рівень.

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