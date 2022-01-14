Дружина відомого українського футболіста розбилася в жахливій ДТП

ДТП сталася на під'їзді до Одеси. Водій Mercedes'а врізався в сріблясту KIA, після чого вдарила евакуатор, через що останній влетів у фуру.
У смертельній ДТП на трасі Київ-Одеса загинула Вікторія Данченко - дружина відомого футболіста Олега Данченка, який сьогодні підписав контракт з луганською "Зорею", повідомляє Depo.
ДТП сталося на під'їзді до Одеси. Водій Mercedes'а врізався в сріблясту KIA, після чого вдарив Евакуатор, чому останній влетів у фуру. Але і на цьому ДТП не закінчилося: після серії зіткнень Мерседес відкинуло у відбійник. Без жертв не обійшлося-загинула дівчина. Її тіло рятувальники витягали з автомобіля за допомогою спецінструментів.
Як виявилося за кермом Мерседеса, була Вікторія Данченко – дружина українського футболіста Олега Данченка. У своєму Інстаграмі вона часто виставляла відео за кермом автівки, але нерідко із порушенням правил дорожнього руху.
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Раніше Главред писав про те, що вранці 12 січня на Кільцевій дорозі Харкова сталося смертельна ДТП - загинули троє дорослих, а дві маленькі дитини отримали важкі травми. Рятувальникам довелося вирізати тіла трьох загиблих з понівечених автомобілів.
Зіткнулися два автомобілі Kia Optima і Toyota Camry. Автомобіль таксі був зі служби таксі 30-40. Toyota рухалася по своїй смузі руху. За кермом авто перебував 31-річний чоловік, який віз жінку з двома дітьми. Після зіткнення авто влетіло у відбійник і повисло.
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