Жінка подорожує країнами з безкоштовним розкішним житлом: як їй це вдається

Блогерка Ем подорожувала дев’ятьма країнами з абсолютно безкоштовним розкішним житлом, зупиняючись в розкішних апартаментах.

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Жінка розповіла про унікальний сайт для тих, хто любить подорожувати / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Намалюйте в своїй уяві: подорожуючи, ви проводите приголомшливий відпочинок в розкішній квартирі в Дубаї з ексклюзивним басейном на даху та балконом, з якого відкривається приголомшливий вид на сад. І найголовніше – це все безкоштовно.

Ні, це не райське життя, це звичайний день блогерки Ем (@emsbudgettravel). Ця королева подорожей наполягає, що такий план є цілком досяжним, пише Mirror.

"Ем", яка ділиться в TikTok новинками щодо бюджетної відпустки, подорожує, не витрачаючи гроші на житло, і стверджує, що ви можете зробити те саме.

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"Привіт, мене звуть Ем, і я подорожувала дев’ятьма країнами, не сплачуючи за проживання, доглядаючи за домашніми тваринами та будинками по всьому світу, і я вирішила показати вам, як це", - пише дівчина у своєму блозі.

Ем ділиться сайтом Trusted Housesitters. За допомогою сайту, ви можете доглядати за чужими тваринками закордоном. Або, якщо вам потрібен хтось, хто піклуватиметься про вашого улюбленця, ви теж можете скористатися цим сервісом.

Як працює сайт "TrustedHousesitters"? TrustedHousesitters — це глобальна служба, яка з’єднує власників із перевіреними доглядачами за будинками та домашніми тваринами. Компанію було засновано в Брайтоні в 2010 році, і вона вже забезпечила понад 10 мільйонів шансів успішного догляду за домашніми тваринами по всьому світу. Власники та доглядачі платять щорічне членство-гонорар, щоб організувати необмежену кількість взаємовигідних домовленостей, де гроші більше не переходять з рук в руки - няні просто обмінюють свій будинок і послуги догляду за домашніми тваринами на місце для проживання, поки власника немає.

Чи треба платити TrustedHousesitters?

Проживання повністю безкоштовне, однак необхідно придбати річну підписку на веб-сайт, яка коливається від £99 до £199. Однак це копійки, порівнюючи з тим, скільки б насправді ви заплатили за приголомшливе житво за кордоном. Веб-сайт пропонує апартаменти в різних частинах світу, включаючи Об’єднані Арабські Емірати, Південну Африку та навіть Гонконг.

Окрім Trusted Housesitters існують і інші численні сайти догляду за домашніми тваринами, які пропонують подібні пропозиції, наприклад, Pawshake, Meowtel, Wag! і Rover.

Також Ем наводить деякі приклади:

"Отож, цей будинок у Фінляндії відразу привернув мою увагу, тому що я люблю коргі, а ви будете тут доглядати за коргі та курчатами. Лиш гляньте, які прекрасні апартаменти!"

"Це також було б ідеальним для людей, яким пощастило мати можливість працювати віддалено з-за кордону, якщо ви хочете трохи сонця. Далі — цей помаранчевий кіт у Гонконгу".

"Знову ж таки, готелі в Гонконзі можуть бути дуже дорогими, тому ви потенційно можете заощадити собі сотні фунтів на вартості проживання".

Які документи необхідні, щоб укласти домовленість з TrustedHousesitters?

Вам не потрібна якась спеціальна кваліфікація, щоб скористатися своїм шансом. Однак досвід догляду за тваринами або, якщо ви самі є власником домашніх тварин, є хорошим бонусом для початку. Як власники будинків, так і доглядачі за домашніми тваринами, можуть використовувати функції перевірки сайту, щоб підтвердити, що вони є надійними.

Не дивно, що подорожній блог Ем привернув багато уваги на TikTok, і різні користувачі задавали власні запитання про сайт.

Чи можна подорожувати на TrustedHousesittersз дітьми?

Одна людина запитала: "Чи можна подорожувати з п’ятирічною дитиною? Або просто для подорожі сам-на-сам?"

На що Ем відповіла: "Так, я знаю, що багато людей беруть дітей, ви також можете мати спільний профіль, просто переконайтеся, що це зрозуміло власникам, коли ви подаєте заявку".

Інші також додали: "Мені цікаво" і: "Дякую за інформацію! Я думаю, що це чудова ідея".

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