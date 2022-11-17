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Фортуна, але не лотерея: 7 жіночих імен, власниць яких супроводжує удача

17 листопада 2022, 18:10

Давно астрологи помітили - ім'я людини відбивається на його долі. І воно здатне приносити удачу. Главред детально розбирався в питанні.

Жіночі імена
Жіночі імена, власниць яких супроводжує удача / https://ua.depositphotos.com

Фахівці кажуть, що ретельно вибране жіноче ім'я цілком здатне, в більшості випадків, принести удачу своїй власниці.

Софія. Сонечки, як правило, дуже задумливі, мовчазні, розважливі і холодно-спокійні. Спокій. Тому-то рідко роблять необачні вчинки. Відповідно, її Крижане спокій вселяє впевненість в світле майбутнє і їй, і оточуючим. І дуже часто фортуна сама є в будинок Софіям.

Марія. Хоч і це ім'я перекладається з грецького "пані", але Машеньки, як правило, добрі і веселі. І вже поетом часто приманюють удачу і щастя, яким потім легко ділиться з сім'єю і коханою людиною.

Анастасія. У Насть досить буйний характер, але вони відмінно сходяться з людьми і вкрай добре пристосовуються до будь-якої життєвої ситуації (причому не втрачаючи ні грама оптимізму). Відповідно, така віра в краще дуже часто роблять житло Насть улюбленим місцем фортуни (з якого та йде дуже рідко).

Дарина. Ці дівчата дуже стійкі духом. І відвагу проявляють практично в будь-яких життєвих обставинах. Але ж, як говорили стародавні римляни, фортуна обожнює сміливих! Однак дуже часто за удачу Дашам доводиться поборотися ‒ без бою вона їм рідко дається.

Ганна. В характері Ганнусь зазвичай вистачає наполегливості, працьовитості, вдумливості і копіткості. Їм властивий постійна праця над собою, чуття і постійний шлях до світла. І це все, нехай і не в один момент, але приносить результати. У дорослому житті над сімейним життям Ганнусь найчастіше буде розпростерте крило фортуни.

Жіночі імена

Єлизавета. Це ім'я часто дають дівчатам, які можуть зловити удачу і в один момент здатні перевернути долю ‒ свою і своїх близьких. Зазвичай всі навколишні добре відчувають це (тому-то не дарма люди зазвичай так і тягнуться до Єлізавет).

Вікторія. Для дівчат з таким ім'ям ("переможним") досить часто все в житті виходить. А невдачі, якщо вони і бувають, віками долаються легко і з посмішкою. Ось і виходить, що їх життєвий настрій не тільки привертає удачу, але і відмінно утримує її біля дівчини все життя.

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