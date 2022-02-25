Жертвами російського вторгнення стало не менше 25 цивільних, поранено понад 100 - ООН

ООН: в результаті вторгнення Росії в Україну загинули не менше 25 цивільних, ще 102 - поранені / Фото: Reuters

Організація об'єднаних Націй підвела 25 лютого статистику про кількість жертв російської агресії в Україні серед мирних жителів.

Так, за даними ООН, в результаті вторгнення Росії в Україну загинули не менше 25 цивільних, ще 102-поранені.

Також ООН не виключають, що дані можуть бути істотно занижені.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про загиблих 137 жителів України - і мирних і військових.

Ця статистика за перший день вторгнення Росії.

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Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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