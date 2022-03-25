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Жириновський: скандальні заяви українофоба і ненависника Заходу

25 березня 2022, 15:04

Лідер партії ЛДПР неодноразово пропонував атакувати Україну.

Жириновський
Володимир Жириновський / Reuters

Скандально відомий російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський прославився своєю затятою українофобією. Пік його "популярності" припадає на 2014 рік, коли почав активно підтримувати окупацію РФ Криму і Донбасу, а також допомагав бойовикам "ЛНР" і "ДНР" грошима і технікою.

Останнім часом, на тлі новин про вторгнення Росії в Україну, його заяви в наш бік стали ще більш кровожерливими.

Зокрема, Жириновський закликав бомбити Україну і захід, щоб "якось налякати" і навіть придумав найкращий, за його словами, час для атаки - "у новорічну ніч години о четвертій-п'ятій ранку, коли вже всі на веселощі".

Одіозний політик стверджував, що території "потрібно бомбити вибірково, щоб покарати когось". Він підкреслив, що якби був президентом, то обов'язково віддав би такий наказ.

"Завдати найпотужнішого удару, щоб не було української армії і армії НАТО", - кричав Жириновський, заявляючи, що ми не вміємо воювати.

Більш того, Жириновський навіть пропонував завдати ядерного удару, а також лазерного і нейтронного. Таким чином він хотів "відбити у Заходу бажання нападати на Росію". Також політик заявив, що Україна роздроблена, тому її повернути не можна.

Пізніше Жириновський назвав "вдалий", на його думку, момент для бомбардування України. За його словами, це лютий 2022 року. Жириновський вважає, що військова агресія нібито допоможе "примусити" українців "до миру".

В ході спілкування з однопартійцями на ЛДПР-ТВ російський політик заявив, що "розчарований" тим, що Кремль не прислухався до його пропозиції атакувати Київ і "західні міста" в новорічну ніч,

Також Жириновський прославився своїм бажанням відновити висилку на Сибір, вважаючи, що "люди в посиланнях будуть працювати на благо Батьківщини".

А під час передвиборчих дебатів навіть втратив штани. У цей час він критикував тих, хто "влаштував капіталізм", у тому числі російського диктатора Володимира Путіна.

Ну і найцікавіше - ненависник Заходу, в першу чергу за рівність секс-меншин, не раз був помічений на публіці в обіймах молодих хлопців. Причому обіймав він їх сам, за особистою ініціативою.

Нагадаємо, сьогодні в черговий раз по світу пройшлися чутки, що Жириновський помер. Однак його син спростував цю інформацію.

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Володимир Жириновський
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