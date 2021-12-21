Зимове диво: в Одесі раптово зацвіла калина

В Одесі зацвіла калина посеред зими / фото Facebook

В Одесі в ботанічному саду імені Мечникова серед зими зацвіла калина, повідомляє сторінка установи в Facebook.

Біло-рожеві квіти на кущі з'явилися саме в День святого Миколая.

Цього року кущ калини виявився зимовоцітним різновидом з приємним солодким ароматом, зазвичай квітучим протягом зими в різні періоди в залежності від погодних умов і стану навколишнього середовища, в якій росте калина.

У повідомленні йдеться, що зазвичай з настанням холодів цвітіння припиняється і відновлюється після морозів.

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