Зимові канікули: коли відпочиватимуть школярі

Коли школярі підуть на канікули-графік МОН / УНІАН

У Міносвіти затвердили графік шкільних канікул 2021-2022, але в деяких регіонах діти підуть на зимовий відпочинок пізніше, адже остаточне рішення приймається місцевою владою, пише сайт відомства.

З'ясувалося, коли учні підуть на відпочинок, скільки триватимуть зимові канікули, і в яких областях і містах прийняли рішення змістити ці дати.

Графік зимових канікул від МОН виглядає ось так:

зимові канікули-з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року

весняні канікули - з 28 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року

літні канікули - з 1 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року

Дати можуть зміщуватися, при цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів (окрім літніх канікул).

Згідно із законодавством, школи навчаються за семестровим графіком: навчальний рік має два семестри, кожен з них ділиться на дві чверті. Відпочивають учні протягом навчального року тричі: восени, взимку і навесні. Як правило, кожні канікули тривають тиждень.

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читайте такожКанікули в школах можуть початися на тиждень раніше-МОЗ

При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин:

початкова школа ( 1-4 класи) - 720 годин,

гімназія (5-9 класи) - 890 годин,

ліцей (10-11 класи) - 1110 годин.

Де зимові канікули розпочнуться за графіком, а де дати перенесуть

У Києві, за заявою голови КМДА Валентина Мондрієвського, канікули розпочнуться згідно з графіком МОН. Діти відпочиватимуть з 25 грудня по 9 січня.

У школах Харкова канікули почнуться з 30 грудня. Крім того, навчальний рік влітку продовжать ще на один тиждень через тривалі осінніх канікул.

В Кременчуці діти навчатимуться аж до 31 грудня, натомість повернуться за парти вони пізніше - 17 січня.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла, інша - потрапила до лікарні.

Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися.

Також раніше Сумах дві 16-річні школярки також отруїлися таблетками. Підлітки були госпіталізовані до обласної дитячої лікарні.

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