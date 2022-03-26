"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в Україні

Путін і Гітлер / neveragain.media

Місяць тому Росія почала війну і Україна зазнала шквального обстрілу з танків та ракет, оскільки російські війська продовжують наступ на великі міста. Але наша країна відважно і відважно дала відсіч, а російські сили були відкинуті в декількох районах, оскільки протиборчі війська доблесно борються за повернення ключових ділянок території.

Експерт із зовнішньої політики і колишній помічник Маргарет Тетчер Найл Гардінер змалював у загальних рисах Лякаючі кроки, які Путін міг би підготувати щодо України, - аж до створення в країні концтаборів, пише Express.

"Путін піде за вторгненням окупацією і, цілком ймовірно, етнічними чистками в Україні, а також масовими вбивствами. Ми повинні бути готові до можливості створення Путіним концентраційних таборів і заподіяння жахливих страждань українському народу. Він здатний на геноцид - йому абсолютно немає діла до людського життя. З Путіним ми дивимося на дикість і варварство епічного масштабу, тому ми не можемо недооцінювати те, що відбувається і що може статися", - вважає експерт.

За його словами, мета російського диктатора - окупувати всю Україну і повністю підпорядкувати її контролю Росії.

"Йому все одно, скільки людей загине, навіть якщо це будуть сотні тисяч. Те, що ми бачили в Сребрениці на Балканах кілька десятиліть тому, це те, на що здатний Путін в набагато більшому масштабі. Немає кінця злу, на яке здатний цей монстр. Путін і його режим не збираються відступати - вони йдуть на вбивство. Це призведе до зовнішньополітичного глухого кута", - додав радник Тетчер.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости.

Для порівняння, в США їх 5428.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

Читайте також: