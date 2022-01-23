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Знаменитий футболіст жорстоко зґвалтував дівчину і поплатився кар'єрою

23 січня 2022, 18:17

Футболіст разом з чотирма друзями піддали сексуальному насильству дівчину.

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Футболіст Робіньо / Reuters, pixabay

Знаменитий бразильський футболіст Робіньо програв справу про зґвалтування у фінальній судовій інстанції в Італії.

Як повідомляє El Mundo Deportivo, Верховний касаційний суд Італії постановив затвердити вирок для Робіньо і його друга Рікардо Фалько у вигляді тюремного ув'язнення на термін дев'ять років.

Рішення є остаточним і апеляції не підлягає, воно повинно вступити в силу негайно.

Що сталося

Робіньо засуджений у справі про зґвалтування, яке сталося у відомому міланському нічному клубі Sio Café рано вранці 22 січня 2013 року.

Тоді спортсмен разом з футболістом Фалько і ще чотирма друзями піддали сексуальному насильству дівчину.

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Не виключено, що відбувати тюремне ув'язнення 37-річний Робіньо буде в Бразилії, де він в даний час і живе. Між двома країнами існує відповідний договір. Для цього Італія повинна відправити Бразилії офіційний запит.

Кар'єра Робіньо

Футболіст грав за топові футбольні клуби світу. Одягав футболку мадридського Реала, англійського Манчестер Сіті, та італійського Мілана.

Він поки не завершив кар'єру, але в даний час не має чинного контракту ні з одним з клубів.

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Раніше Главред повідомляв, футболіст молодіжної збірної Росії і форвард казанського Рубіна Іван Ігнатьєв потрапив у гучний скандал під час відпустки.

Футболіст голосно і зі скандалом відзначив свій день народження. 23-річного нападника в стані алкогольного сп'яніння охоронці силою виводили з одного з нічних клубів Красноярська.

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