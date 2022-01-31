Зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник у конфлікті з Росією публічно підтримала Україну

Актриса поважає своє коріння і не боїться заявити про це публічно.
Канадська актриса українського походження Кетрін Винник (ім'я при народженні Катерина Анна Винницька) висловила підтримку Україні в конфлікті з Росією.
У минулому році виконавиця ролі Лагерти в популярному серіалі Вікінги відвідала свою історичну батьківщину. У Києві Винник зробила фото на тлі Батьківщини-Мати.
Зараз, у зв'язку з напруженою ситуацією між Росією і Україною, актриса виклала це фото на своїй сторінці в Instagram з підписом: "Я на боці моєї Батьківщини, України".
Думку Винник підтримали в коментарях не тільки її українські шанувальники, а й коментатори з усього світу - Польщі, Великобританії, Мексики та ін., відзначаючи, що всі народи і всі нації мають право на самовизначення.
Актриса Кетрін Винник народилася в Канаді в родині Романа та Лесі Вінницьких. Предки артистки мігрували з Зпадної України. Винник виросла в атмосфері поваги до свого українського коріння, володіє українською мовою.
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Хто з голлівудських знаменитостей має українське коріння читайте в добірці від Главреда.
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