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Зірку жіночого кварталу пограбували, погрожуючи пістолетом

15 лютого 2022, 17:00

Подія сталася в центрі її рідного міста.

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Ірина Гатун розповіла, як стала жертвою збройного пограбування / instagram.com/irina_gatun

Резидентка Жіночого Кварталу і актриса театру Чорний Квадрат Ірина Гатун дала велике інтерв'ю для YouTube-каналу Поговори зі мною. Неспішна бесіда почалася зі спогадів Гатун про рідне місто Ніжин, в якому зараз живуть її батьки.

За визнанням самої артистки, вона з теплотою згадує це місце. Але крім приємних спогадів, залишилося в її душі і одне вкрай неприємне, про яке вона розповіла зі сльозами на очах.

"З неприємних. Це те, як мені в одинадцятій вечора розбили голову. Рідне місто, центральна вулиця... Я вже була на першому курсі в Києві, і приїхала до подружки в Ніжин. Ми з нею зустрілися, попили каву, і йшли додому. А вони такі: "Дівчата, можна прикурити?", а ми такі: "Не куримо!", і йдемо далі. Це було 6.11.06.

Я з Юлею розмовляю, повертаюся, а її немає. Хлопець тримає її за горло, а мені наводить в лоб дуло пістолета. Вони хотіли забрати сумки",- розповіла Ірина Гатун.

Далі послідувала сутичка, в ході якої один з нападників вдарив Ірину рукояттю пістолета по потилиці.

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З часом нападників спіймали, був судовий процес, їм дали термін, який, за словами Гатун, розбійники, ймовірно, вже відсиділи. Актриса згадує - в суді їм погрожували, що знайдуть, коли вийдуть. Але не знайшли. Або не шукали.

Як виявилося під час розслідування, злочинці "працювали" по всьому місту. Актриса з подругою були їх 13-ми "екземплярами".

"Як вони в суді сказали: "Ми просто зустрілися не в тому місці, не в той час".

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