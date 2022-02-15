Зірку жіночого кварталу пограбували, погрожуючи пістолетом

Ірина Гатун розповіла, як стала жертвою збройного пограбування / instagram.com/irina_gatun

Резидентка Жіночого Кварталу і актриса театру Чорний Квадрат Ірина Гатун дала велике інтерв'ю для YouTube-каналу Поговори зі мною. Неспішна бесіда почалася зі спогадів Гатун про рідне місто Ніжин, в якому зараз живуть її батьки.

За визнанням самої артистки, вона з теплотою згадує це місце. Але крім приємних спогадів, залишилося в її душі і одне вкрай неприємне, про яке вона розповіла зі сльозами на очах.

"З неприємних. Це те, як мені в одинадцятій вечора розбили голову. Рідне місто, центральна вулиця... Я вже була на першому курсі в Києві, і приїхала до подружки в Ніжин. Ми з нею зустрілися, попили каву, і йшли додому. А вони такі: "Дівчата, можна прикурити?", а ми такі: "Не куримо!", і йдемо далі. Це було 6.11.06.

Я з Юлею розмовляю, повертаюся, а її немає. Хлопець тримає її за горло, а мені наводить в лоб дуло пістолета. Вони хотіли забрати сумки",- розповіла Ірина Гатун.

Далі послідувала сутичка, в ході якої один з нападників вдарив Ірину рукояттю пістолета по потилиці.

Реклама

З часом нападників спіймали, був судовий процес, їм дали термін, який, за словами Гатун, розбійники, ймовірно, вже відсиділи. Актриса згадує - в суді їм погрожували, що знайдуть, коли вийдуть. Але не знайшли. Або не шукали.

Як виявилося під час розслідування, злочинці "працювали" по всьому місту. Актриса з подругою були їх 13-ми "екземплярами".

"Як вони в суді сказали: "Ми просто зустрілися не в тому місці, не в той час".

читайте такожMaruv стане мамою: співачка оприлюднила перші" вагітні " фото

Раніше зірка Жіночого Кварталу, співачка і акторка Еліна Мбані блиснула пружними принадами в сексі-образі у стилі Spice Girls на зорі сексуальної революції.

Леся Нікітюк поділилася фото з відпочинку в Пхукеті, на якому позувала у вкрай відвертому бікіні, що ледь приховує груди ведучої.

Інші цікаві новини: