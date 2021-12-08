Агресія Росії: Резніков закликав українців бути готовими захищати країну

Резніков закликав захищати Україну / УНІАН

Після військової агресії Росії відносини між двома країнами вже не будуть такими, як раніше, заявив голова Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю для ArmyInform.

На його переконання, всі громадяни мають бути готовими захищати Україну.

"Напад Росії багато чого змінив. Але і в суспільстві, і в самій армії як і раніше зберігається багато інерції. Стоїть найскладніше завдання-перебудувати свідомість. Наш агресивний сусід нікуди не дінеться", - зазначив Резніков.

Навіть після деокупації Донбасу і повернення Криму на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

"Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат відносин між громадянами і владою. Це база для нового публічного контракту", - підкреслив міністр.

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Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну

Держсекретар Ентоні Бланкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі нового військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні в 2014 році.

Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, проект Північний потік-2 очікує крах.

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію в українських військ і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення агресії проти України.

За підсумками переговорів Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.

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