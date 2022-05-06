Астролог назвав місяць, коли ЗСУ перейдуть у наступ і викинуть російських окупантів

Астролог попередив, що з 5 травня ймовірні сильні ракетні удари.
Війна в Україні йде вже третій місяць. Багато хто хоче повернутися додому і жити в мирній Україні.
Астрологи та експерти все частіше відзначають, що є ймовірність вщухання бойових дій влітку 2022 року.
Відомий астролог Дмитро Уранус розповів, коли збройні сили України перейдуть у наступ.
"Я думаю, коли Марс піде по Тельцю (липень-серпень) Україна їх порве!", - написав астролог у соцмережі.
Астролог попередив, що 5 травня - точний аспект з'єднання Сонця і Урану в Тельці і протягом доби-двох ймовірні сильні ракетні удари по території України, особливо по Києву.
Тому жителям столиці не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Коли закінчиться війна в Україні
Раніше астролог Англеліна Михайличенко попередила українців, що сонячне затемнення 30 квітня може сильно вплинути на розвиток війни в Україні. За її прогнозом, нову фазу війни можна очікувати вже з 29 квітня.
Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв назвав дати, коли йтимуть самі важкі бої і чого чекати Україні в майбутньому. Астролог зазначає, що українці повинні готуватися до літа. Тоді бойові дії будуть вщухати.
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