Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для України

Війна в Україні та гороскоп / ua.depositphotos.com

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв назвав точну дату завершення війни в Україні і розповів, що зміниться після перемоги.

Гордєєв розповів, що йому пишуть багато українців, які мріють повернутися в свої будинки, тому хочуть почути точну дату завершення війни. Гордєєв вже готовий оголосити її.

"Я роблю різні розклади на картах Таро і у кожної випадає повернення через 2-3 місяці. Так що можу сказати, що липень-серпень – це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це до трьох років. Саме тоді нам повністю повернуть Крим, Донецьк і Луганськ", - запевнив екстрасенс, передає Ранок з Україною.

За словами Гордєєва, квітень - останній місяць боїв на території нашої країни, а вже ближче до травня все зміниться, і ми перейдемо в тиху оборону держави.

"Я впевнений, що люди, які підтримували Путіна, зовсім скоро зрадять його і скажуть: "Я завжди був за Україну, мене змусили..." адже зараз весь світ з нами, всі країни посилають нам неймовірну енергетику. Але скоро ми не просто встанемо з колін, ми станемо найбажанішим шматочком для будь-якого члена Євросоюзу. Так що, незважаючи на те, скільки ми горя пережили, ця ситуація зіграє країні на користь", – говорить Макс Гордєєв.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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