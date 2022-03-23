Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період та дату затишшя на фронті

Коли закінчиться війна в Україні – пророцтво / УНІАН

Війна в Україні - найголовніше питання для кожного місцевого жителя. Люди невпинно шукають відповіді, коли і чим вона закінчиться.

Астролог і екстрасенс Ганна Єфремова в анонсі на свій новий прогноз з приводу ситуації в Україні підкреслила, що розслаблятися ще занадто рано.

За її словами, якщо є можливість, то краще виїхати з країни.

"Росія піде ва-банк! І їй допоможуть Білорусь і Північна Корея (друга з великим задоволенням). Розслаблятися занадто рано. З квітня місяця очікуються події суміжні з українськими. Спостерігайте. Бережіть себе. При можливості потрібно виїхати з країни", - написала Єфремова в Telegram.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для ПутінаУ коментарях люди почали панікувати через слова експерта. Однак астролог заспокоїла своїх підписників тим, "що це не означає, що всі помруть", проте "попусків" раніше кінця вересня 2022 року чекати не варто, а перепочинки, якщо і будуть, то тільки точкові.

Єфремова стверджує, що такий прогноз дають і карти Таро, і астрологія.

"Наприкінці вересня поточного року настане перелом. Але весь 2022 рік йде під аспектом Марса, а це - планета війни. Тому поки Сатурн в Козерозі, а він буде там до січня 2023 року, сильно розраховувати на те, що все буде райдужно і святково не доводиться", - підкреслила астролог.

Також вона зазначила, що є надія на зменшення інтенсивності військових дій за рахунок переговорів.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців. Це трапиться, коли основна маса планет покине знак зодіаку Риби і потік біженців припиниться.

Читайте також: