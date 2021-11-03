Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 4 листопада

Молодик 4 листопада / Reuters

4 листопада 2021 року о 23:14 за київським часом відбудеться молодик.

Як зазначає астролог Юлія Погорельченко, останній молодик осені відбудеться в знаку Скорпіона. Це означає, що найближчим часом варто посилено тримати себе в руках, тому як вплив цього знака може робити людей більш емоційними, напруженими, конфліктними і навіть агресивними.

"Цей молодик буде досить емоційним, Скорпіон все таки розкриє всі хворобливі рани. Відчувати приплив трешу будемо ще з 4 числа. Намагайтеся не вихлюпувати всі емоції. Не тільки ми, але і оточуючі будуть злегка не в собі, неординарна поведінка, ексцентричні, несподівані вчинки, відчуття себе не від світу цього - єдиним і неповторним. Все це не погано окремо саме по собі, але результат сплеску всієї палітри, будемо розсьорбувати з місяць", - відзначила Погорельченко.

Астролог зазначає, що молодик ідеально для складання планів на місяць, для візуалізації, медитації і мрій. Заберіться в затишне містечко і пофантазуйте.

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Що чекає кожен знак зодіаку в молодик 4 листопада

Овен

Представники цього знака зодіаку можуть зіткнутися зі своїми страхами, комплексами і установками, які заважають їм рухатися вперед.

Бик

Вас очікують нові відносини, або у їх партнера може початися нова робота, помінятися стиль.

Близнюки

У Близнюків може з'явитися новий колега, нові обов'язки на роботі або вони будуть жити в новому для себе режимі.

Рак

Ракам молодик може принести новий проект, хобі або любовне захоплення. Крім того, можуть відбутися події, які подарують веселу і радісну подію в колі сім'ї.

Лев

У Львів може з'явитися нове житло, почнеться ремонт або вони вперше задумаються про зміну свого житла. У них почнеться новий етап у відносинах з близькими.

Діва

У Дів з'являться нові маршрути, нові знайомі, також вони можуть оволодіти цікавими навичками.

Терези

У Терезів після молодика може з'явитися нове джерело доходів або їм подарують хорошу суму грошей.

Скорпіон

Скорпіонам захочеться змінитися зовні: їм захочеться зробити нову стрижку або повністю змінити образ.

Стрілець

У Стрільців зміняться відносини з людьми, які знаходяться далеко від них, або вони почнуть нову комунікацію, яку будуть приховувати.

Козоріг

У Козерогів можуть з'явитися нові друзі, однодумці, або вони увійдуть в якесь важливе співтовариство.

Водолій

Водолії почнуть новий етап в роботі, або у них може з'явитися новий керівник. Також представників цього знака зодіаку можуть підвищити на посаді, званні або статусі.

Риб

Молодик вплине на навчання риб, поїздки за кордон і юридичні справи. Вони можуть захотіти отримати нову освіту або поїхати в красиву подорож.